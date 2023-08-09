Ефим Мефодиевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1865 ст.
Отец: Мефодий Давидович
Мать: Анна Васильевна
Крещение
14.10.1865 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же деревни крестьянин Василий ... и вдова крестьянка Домна Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно