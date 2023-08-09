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Ефим Мефодиевич

Место рождения

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

12.10.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1865 ст.

Отец: Мефодий Давидович

Мать: Анна Васильевна

Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Крещение
14.10.1865 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же деревни крестьянин Василий ... и вдова крестьянка Домна Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Перхово, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно