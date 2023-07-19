Посаженоков Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посаженкова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Посаженкова Просковья Евлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посаженков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Посаженкова Просковья Евлампиевна
Смерть
1936