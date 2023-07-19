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Посаженоков Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посаженкова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Посаженкова Просковья Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посаженков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Посаженкова Просковья Евлампиевна

Смерть
1936