Тархова -- Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархова -- Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тархов Евтихий Ануфриевич

Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Тархова Харитина Евтихниевна

Отец ребёнка: Тархов Евтихий Ануфриевич

Черепенина, Каменский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно

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