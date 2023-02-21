Малиновский Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновский Владимир Васильевич

Малиновский Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1941

Отец: Малиновский Василий

Мать: Малиновская Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 29.03.1962

Сын: Малиновский Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Малиновская Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клемина Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Малиновская Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close