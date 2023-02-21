Малиновский Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1941
Отец: Малиновский Василий
Мать: Малиновская Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 29.03.1962
Сын: Малиновский Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Малиновская Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клемина Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Малиновская Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно