Лащинская (Сукотина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская (Сукотина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лащинский (лощинский) Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Лащинский (лощинский) Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащинский (лощинский) Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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