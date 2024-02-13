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Гусева Мария Михайловна

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1908

Дочь: Родионова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Родионова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Дочь: Родионова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Родионов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1917

Сын: Родионов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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