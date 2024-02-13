Гусева Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1908
Дочь: Родионова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Родионова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1911
Дочь: Родионова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Родионов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1917
Отец ребёнка: Родионов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно