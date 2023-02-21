Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
1807 г.р.
1809 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Парасковья Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Офимья Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Матрона Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Данiилъ Степанов

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Степанида Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Семен Степанов

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Матрона Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никифор Степанов

Отец ребёнка: Степан Калинин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Калинин

Смерть
Неизвестно
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