Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Парасковья Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Офимья Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Матрона Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Данiилъ Степанов
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Степанида Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Семен Степанов
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Матрона Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никифор Степанов
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Калинин
Смерть
Неизвестно