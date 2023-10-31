Ярошенко Максим Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко Максим Аксентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярошенко Аксентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1922

Сын: Ярошенко Алексей Максимович

Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Николай Максимович

Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Иван Максимович

Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Владимир Максимович

Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Василий Максимович

Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельман Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна

Смерть
03.11.1943
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