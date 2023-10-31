Ярошенко Максим Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярошенко Аксентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1922
Сын: Ярошенко Алексей Максимович
Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Николай Максимович
Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Владимир Максимович
Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Василий Максимович
Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельман Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Ярошенко Ефросинья Матвеевна
Смерть
03.11.1943