Конасов Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конасов Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1949

Сын: Конасов Леонид Борисович

Мать ребёнка: Конасова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трудова Конасова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Конасова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонова Конасова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Конасова Галина

Смерть
Неизвестно
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