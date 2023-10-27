Конасов Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1949
Мать ребёнка: Конасова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трудова Конасова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Конасова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонова Конасова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Конасова Галина
Смерть
Неизвестно