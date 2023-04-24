Полякова (Вихрова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1962
Бракосочетание
06.08.1983
г. Бишкек, Киргизской республики
Рождение ребёнка
30.10.1985
Дочь: Полякова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Поляков Сергей Владимирович
г. Бишкек, Киргизской республики
Рождение ребёнка
08.04.1992
Отец ребёнка: Поляков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
08.04.1992
Отец ребёнка: Поляков Сергей Владимирович