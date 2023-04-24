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Полякова (Вихрова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

13.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1962

Отец: Вихров Николай Дмитриевич

Мать: Вихрова Лидия Никифоровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
06.08.1983

Муж: Поляков Сергей Владимирович

г. Бишкек, Киргизской республики
Рождение ребёнка
30.10.1985

Дочь: Полякова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Поляков Сергей Владимирович

г. Бишкек, Киргизской республики
Рождение ребёнка
08.04.1992

Сын: Поляков Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Поляков Сергей Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.04.1992

Сын: Поляков Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Поляков Сергей Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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