Козлова Екатерина Георгиевна (Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Екатерина Георгиевна (Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1882

Дочь: Козлова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович

Рождение ребёнка
24.11.1887

Сын: Козлов Яков Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович

Рождение ребёнка
04.05.1889

Дочь: Козлова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович

Рождение ребёнка
26.03.1894

Сын: Козлов Гариил Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович

Рождение ребёнка
15.08.1895

Сын: Козлов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иоанн (Иван) Архипович

Смерть
Неизвестно