Козлова Екатерина Георгиевна (Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1882
Дочь: Козлова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович
Рождение ребёнка
24.11.1887
Сын: Козлов Яков Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович
Рождение ребёнка
04.05.1889
Дочь: Козлова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович
Рождение ребёнка
26.03.1894
Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович
Рождение ребёнка
15.08.1895
Отец ребёнка: Козлов Иоанн (Иван) Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно