Аникушкин-Земсков Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1934
Сын: Аникушкин-Земсков Николай Илларионович
Мать ребёнка: Акулина Ионовна
Пензенская область, Наровчатский район, с Азарапино
Рождение ребёнка
05.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акулина Ионовна
с Азарапино, Пензенская область Наровчатский район.
Смерть
Неизвестно