Аникушкин-Земсков Илларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникушкин-Земсков Илларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1934

Сын: Аникушкин-Земсков Николай Илларионович

Мать ребёнка: Акулина Ионовна

Пензенская область, Наровчатский район, с Азарапино
Рождение ребёнка
05.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Ионовна

с Азарапино, Пензенская область Наровчатский район.
Смерть
Неизвестно

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