Букалов Андрей Валериевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букалов Андрей Валериевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букалова Вера Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.2009

Дочь: Букалова Ольга Анлреевна

Мать ребёнка: Букалова Вера Васильевна