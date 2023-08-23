Букалов Андрей Валериевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букалова Вера Васильевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.2009
Дочь: Букалова Ольга Анлреевна
Мать ребёнка: Букалова Вера Васильевна