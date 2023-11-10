Бодров Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бодров Василий Максимович
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бодрова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно