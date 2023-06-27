Вохиянова (Андреева) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1904
Дата смерти19.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904
Отец: не указан
Мать: Екатерина???
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Вохиянов Михаил
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.07.1931
Сын: Вохиянов Василий
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
11.11.1936
Дочь: Ильина Альма Ивановна
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Кириллино, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.08.1944
Дочь: Угланова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1948
Дочь: Квиндт Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета; Анна
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохиянов Степан
Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1957