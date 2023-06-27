Вохиянова (Андреева) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохиянова (Андреева) Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1904

Дата смерти

19.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1904

Отец: не указан

Мать: Екатерина???

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Вохиянов Михаил

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Около ?.07.1931

Сын: Вохиянов Василий

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
11.11.1936

Дочь: Ильина Альма Ивановна

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Кириллино, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.08.1944

Дочь: Угланова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.05.1948

Дочь: Квиндт Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета; Анна

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохиянов Степан

Отец ребёнка: Вохиянов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вохиянов Иван Григорьевич

Смерть
19.10.1957