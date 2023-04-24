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Локуциевский Франц Станиславович

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Место рождения

Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область

Дата рождения

25.09.1887

Дата смерти

26.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1887

Отец: Локуциевский Станислав Францевич

Мать: Локуциевская Казимира Викентьевна

Ошмяны, Ошмянский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
09.07.1921

Сын: Локуциевский Виктор Францевич

Мать ребёнка: Воробьева Нина Александровна

Рождение ребёнка
23.02.1925

Сын: Локуциевский Станислав Францевич

Мать ребёнка: Воробьева Нина Александровна

Смерть
26.12.1963
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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