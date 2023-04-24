Локуциевский Франц Станиславович
Место рождения
Дата рождения25.09.1887
Дата смерти26.12.1963
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1887
Рождение ребёнка
09.07.1921
Сын: Локуциевский Виктор Францевич
Мать ребёнка: Воробьева Нина Александровна
Рождение ребёнка
23.02.1925
Сын: Локуциевский Станислав Францевич
Мать ребёнка: Воробьева Нина Александровна
Смерть
26.12.1963
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область