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Елисеев Степан Григорьевич

Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
25.10.1785 ст.

Сын: Елисеев Харитон Степанович

Мать ребёнка: Елисеева Степанида Степановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Елисеев Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Елисеев Яков Степанович

Мать ребёнка: Елисеева Степанида Степановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Елисеев Федор Степанович

Мать ребёнка: Елисеева Степанида Степановна

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1827 ст.
Переселен в Кавказскую область.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Степанида Степановна

Смерть
Неизвестно
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