Елисеев Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1785 ст.
Сын: Елисеев Харитон Степанович
Мать ребёнка: Елисеева Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Елисеев Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Елисеева Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1796 ст.
Мать ребёнка: Елисеева Степанида Степановна
Место жительства
С 1827 ст.
Переселен в Кавказскую область.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно