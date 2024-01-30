Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелайкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шелайкин Василий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелайкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шелайкин Василий Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханина (Шелайкина) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Шелайкин Василий Демьянович
Бракосочетание
Около 1945
Смерть
Неизвестно