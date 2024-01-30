Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

05.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1923

Отец: Рощупкин Николай Андреевич

Мать: Рощупкина (Глебова) Варвара Прокофьевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелайкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шелайкин Василий Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелайкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шелайкин Василий Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханина (Шелайкина) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Шелайкин Василий Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Шелайкин Василий Демьянович

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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