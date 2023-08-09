Рудакова (-) Марфа Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова (-) Марфа Егорова

Рудакова (-) Марфа Егорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Рудаков Василий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Рудаков Иуда Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Рудаков Федор Васильев

Отец ребёнка: Рудаков Василий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно