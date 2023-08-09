Рудакова (-) Марфа Егорова
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Рудаков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Рудаков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Рудаков Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно