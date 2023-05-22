Матрона Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Торохов Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич
Рождение ребёнка
24.02.1840 ст.
Сын: Торохов Артемий Иосифович
Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич
Рождение ребёнка
28.05.1850 ст.
Дочь: Торохова Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич
Смерть
Неизвестно