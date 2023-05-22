Матрона Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Торохов Наум Иосифович

Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Торохов Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич

Рождение ребёнка
24.02.1840 ст.

Сын: Торохов Артемий Иосифович

Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич

Рождение ребёнка
28.05.1850 ст.

Дочь: Торохова Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Торохов Иосиф Матфеевич

Смерть
Неизвестно