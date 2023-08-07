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Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

17.10.1835

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Константин Иванович

Мать: Василиса Емельяновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
09.11.1796

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
13.08.1799

Сын: Адриан Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
06.09.1801

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
29.10.1803

Дочь: Челышова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ильинична

Смерть
17.10.1835