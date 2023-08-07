Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти17.10.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Константин Иванович
Мать: Василиса Емельяновна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
09.11.1796
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
13.08.1799
Сын: Адриан Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
06.09.1801
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
29.10.1803
Дочь: Челышова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ильинична
Смерть
17.10.1835