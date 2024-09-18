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Савинков Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: Савинков (Савенков) Федот Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кругова (Савинкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Николай Иванович

Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинкова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Рождение ребёнка
02.09.1944

Дочь: Иванова (Савинкова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна

Смерть
Неизвестно

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