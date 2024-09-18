Савинков Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: Савинков (Савенков) Федот Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кругова (Савинкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков Николай Иванович
Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинкова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна
Рождение ребёнка
02.09.1944
Дочь: Иванова (Савинкова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Савинкова (Старцева) Феодосия (Феня) Харламовна
Смерть
Неизвестно