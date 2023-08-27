Гайдаржи Кирилл Кириян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдаржи Кирилл Кириян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1958

Дочь: Гайдаржи Сауляк Марина Кирилловна

Мать ребёнка: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдаржи Иван Кириллович

Мать ребёнка: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайдаржи Василий Кириллович

Мать ребёнка: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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