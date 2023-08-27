Гайдаржи Кирилл Кириян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1958
Дочь: Гайдаржи Сауляк Марина Кирилловна
Мать ребёнка: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдаржи Василий Кириллович
Мать ребёнка: Вербанова Гайдаржи Елена Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно