Вахольдер (Ветошкина) Валентина Ивановна
Место рожденияРоссия Иркутская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Иркутская область
Рождение ребёнка
11.08.1973
Сын: Егиазарян Артур (Арутюн) Степанович
Отец ребёнка: Егиазарян Степан Арутюнович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно