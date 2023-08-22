Вахольдер (Ветошкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахольдер (Ветошкина) Валентина Ивановна

Место рождения

Россия Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Иркутская область
Рождение ребёнка
11.08.1973

Сын: Егиазарян Артур (Арутюн) Степанович

Отец ребёнка: Егиазарян Степан Арутюнович

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)