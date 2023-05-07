(Ткачевская) Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ткачевская) Ирина Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Ткачевская Алевтина Ивановна

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