Юдин Леонтий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1912
Жена: Юдин Надежда Николаевна
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1912
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно