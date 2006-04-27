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Михеев Данила Сергеевич
Михеев Данила Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Михеев Сергей Петрович
1974 г.р.
Мать
Михеева Светлана Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2006
Отец:
Михеев Сергей Петрович
Мать:
Михеева Светлана Михайловна
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