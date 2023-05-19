Костромитина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Костромитин Евгений
Отец ребёнка: Костромитин Василий Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1971
Сын: Костромитин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно