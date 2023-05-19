Костромитина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромитина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Костромитин Евгений

Отец ребёнка: Костромитин Василий Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1971

Сын: Костромитин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно