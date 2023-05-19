Болдырев Максим Андриянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1838 и 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1841
Отец: Болдырев Андриян Максимов
Мать: Болдырева Марья Иванова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Болдырев Василий Максимов
Мать ребёнка: Болдырева Федосья Егоровна
Рождение ребёнка
31.08.1872
Дочь: Болдырева Соломония Максимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Аксинья Максимова
Мать ребёнка: Болдырева Федосья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно