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Болдырев Максим Андриянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1838 и 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1838 и 1841

Отец: Болдырев Андриян Максимов

Мать: Болдырева Марья Иванова

Рождение ребёнка
1865

Сын: Болдырев Василий Максимов

Мать ребёнка: Болдырева Федосья Егоровна

Рождение ребёнка
31.08.1872

Дочь: Болдырева Соломония Максимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Аксинья Максимова

Мать ребёнка: Болдырева Федосья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Федосья Егоровна

Смерть
Неизвестно