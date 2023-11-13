Герасим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 01.11.1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 01.11.1850

Жена: Матрёна Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.11.1850
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