Герасим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 01.11.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 01.11.1850
Жена: Матрёна Артемьевна
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.11.1850