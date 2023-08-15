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Петрова Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.?

Отец: Ткаченко Фёдор

Мать: Ткаченко Таисия Викторовна

Рождение ребёнка
01.05.1969

Сын: Петров Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Петров Владимир Иванович

Панфилово, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.04.?

Дочь: Миронова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Петров Владимир Иванович