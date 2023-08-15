Петрова Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.?
Отец: Ткаченко Фёдор
Рождение ребёнка
01.05.1969
Сын: Петров Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Петров Владимир Иванович
Панфилово, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.04.?
Дочь: Миронова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Петров Владимир Иванович