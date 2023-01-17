Рамазанов Шигап Алимович
Место рождения
Дата рождения20.12.1887
Дата смерти25.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1932
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1932
Смерть
25.10.1948