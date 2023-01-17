Рамазанов Шигап Алимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанов Шигап Алимович

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Место рождения

Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

20.12.1887

Дата смерти

25.10.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1924 по 1932
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.10.1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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