Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2010

Отец: Прокофьев Александр Вячеславович

Мать: Прокофьева Оксана Анатольевна

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