Корогодов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корогодов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1996

Отец: Корогодов Михаил

Мать: Корсунова Ирина

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