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Мусихин Давыд Корнилов

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Место рождения

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Мусихин Корнило Иванов

Мать: Мусихина Ульяна Карпова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Мусихин Василий Давыдов

Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Никитина

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Мусихин Перфил Давыдов

Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Никитина

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Евфимия Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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