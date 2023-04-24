Мусихин Давыд Корнилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Мусихин Корнило Иванов
Мать: Мусихина Ульяна Карпова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Мусихина Евфимия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763