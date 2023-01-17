Бибиков Сергей Валериевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1978
Рождение ребёнка
26.06.2001
Дочь: Бибикова Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
17.09.2010
Рождение ребёнка
12.02.2011
Дочь: Бибикова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Бибикова Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
18.04.2017
Мать ребёнка: Бибикова Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
18.03.2020
Мать ребёнка: Бибикова Виктория Викторовна