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Бибиков Сергей Валериевич

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Место рождения

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

Дата рождения

28.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1978

Отец: Бибиков Валерий Григорьевич

Мать: Бибикова Екатерина Степановна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.06.2001

Дочь: Бибикова Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
17.09.2010

Жена: Бибикова Виктория Викторовна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.02.2011

Дочь: Бибикова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Бибикова Виктория Викторовна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.04.2017

Сын: Бибиков Кузьма Сергеевич

Мать ребёнка: Бибикова Виктория Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.03.2020

Сын: Бибиков Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Бибикова Виктория Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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