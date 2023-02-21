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Терентьев Петр Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1950

Дочь: Горбунова Рая Петровна

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
20.02.1952

Дочь: Яковлева Елена Петровна

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
21.05.1955

Сын: Захаров Николай Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
24.10.1956

Сын: Захаров Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
18.10.1962

Сын: Захаров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Петр Петрович

Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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