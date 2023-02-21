Терентьев Петр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1950
Дочь: Горбунова Рая Петровна
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
20.02.1952
Дочь: Яковлева Елена Петровна
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
21.05.1955
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
24.10.1956
Сын: Захаров Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
18.10.1962
Сын: Захаров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терентьева Дарья Семеновна
Смерть
Неизвестно