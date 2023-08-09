Алина (Алина) Евфимия Гавриилова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1893 ст.
он первым браком 18 лет она первым браком 16 лет #007470344 №175
Бракосочетание
25.10.1894 ст.
он первым браком 25 лет она вторым браком 17 лет #007470344 №220
Смерть
Неизвестно