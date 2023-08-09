Алина (Алина) Евфимия Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина (Алина) Евфимия Гавриилова

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.
1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
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Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
18.01.1893 ст.

Муж: Алин Епифаний Терентиев

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 16 лет #007470344 №175
Бракосочетание
25.10.1894 ст.

Муж: Осипов Назарий Иванов

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 25 лет она вторым браком 17 лет #007470344 №220
Смерть
Неизвестно