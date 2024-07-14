Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
26.12.1817 ст.
Дочь: Анисья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ипатий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Антонов
Смерть
Неизвестно