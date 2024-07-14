Параскева Михайлова 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антонов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Антонов

Рождение ребёнка
26.12.1817 ст.

Дочь: Анисья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Антонов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ипатий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Антонов

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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