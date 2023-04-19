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Nakk Maria Elisabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883

Отец: Nakk Jakob

Мать: Nakk Marri

Смерть
Неизвестно
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