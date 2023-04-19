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Nakk Maria Elisabeth
Nakk Maria Elisabeth
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1883
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Nakk Jakob
1853 г.р.
Мать
Nakk (Tolp) Marri
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1883
Отец:
Nakk Jakob
Мать:
Nakk Marri
Смерть
Неизвестно
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