Мещеряков Николай Герасимович
Место рожденияМичуринский район, Россия
Дата рождения18.12.1925
Дата смерти27.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
08.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.06.2015
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область