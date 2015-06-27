Мещеряков Николай Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Николай Герасимович

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Место рождения

Мичуринский район, Россия

Дата рождения

18.12.1925

Дата смерти

27.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925

Отец: Мещеряков Герасим Семёнович

Мать: Мещерякова Прасковья Сергеевна

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
08.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.06.2015
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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