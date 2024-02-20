Лукьяненко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Наталья

Лукьяненко Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1930

Муж: Лукьяненко Алексей Михайлович

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Алексей Михайлович

КБАССР г.Нальчик
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close