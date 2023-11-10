Тарасов Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Немоляева Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Тарасов Константин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Тарасов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Тарасов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Тарасов Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно