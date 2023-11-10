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Тарасов Александр

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Немоляева Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тарасов Константин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Тарасов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Тарасов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Тарасов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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