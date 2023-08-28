Гущина (Розанова) Анна Алексеевна
Место рожденияНовгородская обл. Старорусский р-он
Дата рожденияС 1905 по 1909
Дата смертиОколо 1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1905 по 1909
Отец: Розанов Алексей Егорович
Мать: Розанова Анна Андреевна
Новгородская обл. Старорусский р-он
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1944
Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1948
Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1950
Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1973
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область