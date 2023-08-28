Гущина (Розанова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина (Розанова) Анна Алексеевна

Гущина (Розанова) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Новгородская обл. Старорусский р-он

Дата рождения

С 1905 по 1909

Дата смерти

Около 1973

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1905 по 1909

Отец: Розанов Алексей Егорович

Мать: Розанова Анна Андреевна

Новгородская обл. Старорусский р-он
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Гущин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Гущин Петро Федорович

Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1944

Сын: Гущин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Гущин Павел Федорович

Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Гущин Николай Федорович

Отец ребёнка: Гущин Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Федор Васильевич

Смерть
Около 1973
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close