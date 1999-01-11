Вокуева (Канева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева (Канева) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Вокуев Георгий

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Лаборовая, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
22.06.1946

Сын: Вокуев Кирилл

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Лаборовая, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канева Вера

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вокуев Николай

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Мария

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупрова Любовь

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькова Варвара

Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович

Смерть
11.01.1999
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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