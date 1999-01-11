Вокуева (Канева) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Вокуев Георгий
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1946
Сын: Вокуев Кирилл
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева Вера
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вокуев Николай
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова Мария
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупрова Любовь
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малькова Варвара
Отец ребёнка: Вокуев Абрам Петрович
Смерть
11.01.1999
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ