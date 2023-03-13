(Ивлева) Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивлева) Анфиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивлев Василий Фомич

Мать: Ивлева Фекла Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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