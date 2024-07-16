Капитанова (Игнатова) Ефросинья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капитанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитанов Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земская (Капитанова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитанова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Капитанов Федор
Смерть
1973
Городецкие Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область