Капитанова (Игнатова) Ефросинья Антоновна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Капитанова (Игнатова) Ефросинья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитанов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земская (Капитанова) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитанова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Капитанов Федор

Смерть
1973
Городецкие Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

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