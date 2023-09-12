Григорьев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти22.04.1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.04.1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Причина смерти: от старости Кем сделано заявление о смерти: сыном Григорьевым Василием Похоронен на Каменском кладбище