Григорьев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

22.04.1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.04.1923
Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Причина смерти: от старости Кем сделано заявление о смерти: сыном Григорьевым Василием Похоронен на Каменском кладбище
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