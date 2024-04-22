Кафаров Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти24.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кафаров Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна
Рождение ребёнка
17.08.1928
Сын: Кафаров Альберт Николаевич
Мать ребёнка: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна
Смерть
24.12.1941