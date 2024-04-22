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Кафаров Николай Павлович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889

Дата смерти

24.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

СХ
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кафаров Павел

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна

Рождение ребёнка
17.08.1928

Сын: Кафаров Альберт Николаевич

Мать ребёнка: Кафарова (Сухомудренко) Таисия Иосифовна

Смерть
24.12.1941

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