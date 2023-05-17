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Крупенченкова Фекла Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Зуев Фрол Петрович

Мать: Зуева Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Крупенченкова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Крупенченков Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Крупенченкова Нина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Крупенченков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Крупенченков Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Крупенченков Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Ястребцова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Крупенченков Михаил Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупенченков Михаил Терентьевич

Смерть
25.09.1988