Крупенченкова Фекла Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти25.09.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Зуев Фрол Петрович
Мать: Зуева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Крупенченкова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Крупенченков Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Крупенченкова Нина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Крупенченков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Крупенченков Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Крупенченков Василий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Ястребцова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Крупенченков Михаил Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1988